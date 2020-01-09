Кабарга попала в фотоловушку в ВКО

Фотоловушка была установлена на хребте Сарымсакты.

Сотрудники Катон-Карагайского государственного национального природного парка поделились очередными кадрами фотоловушек, сообщает zakon.kz со ссылкой на YK-news.kz.

- Кабарга Moschus moschiferus — самый маленький олень северного полушария. Свое научное имя это животное получило благодаря своеобразному запаху — муксусу, выделяемому железами на брюшке, — сообщили сотрудники Нацпарка в соцсети. — На видео четко видно, что самец кормится мхом с веток.

У кабарги отсутствуют рога, но есть длинные изогнутые клыки.

Добавим, что фотоловушка была установлена на хребте Сарымсакты.

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