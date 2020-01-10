Жители целого аула отказались от алкоголя в Кызылординской области

Спустя шесть лет на праздничных столах ни капли спиртного. Только кумыс, шубат и компот.

Бой не только пьянству, но и алкоголю объявили кызылординцы. Уже шестой год все тои и праздники в ауле Озгент проходят без капли горячительных напитков. В местных магазинах их даже не купить. Сухой закон приняли у себя и соседние поселки. Об этом сообщает телеканал "Астана", передает zakon.kz.

Пьяницы, дебоширы и хулиганы в Озгенте были, но остались в далеком прошлом. Сейчас сельчане коротают вечера в спортзалах. Или просто прогуливаются на свежем воздухе. Говорят, после отказа от спиртного 6 лет назад, в ауле стало тихо и безопасно.

- Молодежь у нас увлекается национальными видами спорта, занимаются волейболом, футболом, настольным теннисом, шахматами. А с отказом от спиртного в ауле и правонарушений практически нет, - сказал методист по делам молодежи акимата Ознента Динмухамед Оразбеков.

Сухой закон озгентцы приняли на общем собрании сельчан большинством голосов. Но пришлось нелегко, вспоминают аксакалы. Обходили все дома, магазины и рассказывали о пагубном влиянии алкоголя на здоровье и благополучие семьи. Опирались на научные исследования и священные писания. Спустя шесть лет на праздничных столах ни капли спиртного. Только кумыс, шубат и компот.

- В суре "Бахара" говорится, если человек пил водку один день, организму вред наносится в течение 40 дней. И, если этот человек умирает в эти дни, то является вероотступником. А это-самый большой грех. Если бы по всему Казахстану перестали торговать спиртным, жить стали бы намного лучше, осмысленнее, - сказал имам мечети Улыкбек Тажидинов.

Отказ от реализации спиртного не разорил местные магазины. Прибыль есть, - признаются продавцы.

- Лично я сама уже десять лет не продаю алкогольные напитки. Доход от кондитерских изделий, других продуктов питания идет. Все население знает: мы спиртным не торгуем, - сказала продавец Зиеда Ядгарова.

Положительный пример озгентцев оказался заразительным. Не принимают "на грудь" жители еще двух аулов соседней Туркестанской области.

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