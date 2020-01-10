Узбекистанцы жалуются на вымогательства на границе с Казахстаном
Неизвестные лица вымогают деньги на контрольно-пропускном пункте "Тажен".
Фото : Казинформ10 января 2020, 10:47
Граждане Узбекистана обращаются с жалобами на вымогательства за проезд на территорию Казахстана, передает zakon.kz со ссылкой на Telegram-канал МИД Узбекистана.
- В связи с неоднократными обращениями граждан Узбекистана о том, что на контрольно-пропускном пункте "Тажен" (Республика Казахстан) неизвестные лица вымогают деньги якобы за "беспроблемное" пересечение границы, - говорится в сообщении.
В связи с этим посольство Узбекистана в Нур-Султане и генеральное консульство в Актау намерены принять дипломатические меры для выяснения всех обстоятельств и решения проблемы.
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