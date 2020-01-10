Женщина воскресла на собственных похоронах

Медики частной клиники были вынуждены признать врачебную ошибку.

Неординарный случай произошел 8 января в индийском городе Коти-Кере, сообщает Thehindu.com.

Утром из деревни Муччанди в частную клинику города Коти-Кере в Белагави доставили 55-летнюю женщину. Сначала пациентка пожаловалась врачам на высокую температуру, а затем и вовсе потеряла сознание.

Несколько часов медики не оставляли попыток привести женщину в чувство, но все они оказались безуспешны. К полудню врачи были вынуждены объявить, что Малати Чугуле скончалась. Из-за случившегося родные умершей отменили все запланированные дела и, завершив все необходимые процедуры в больнице, отвезли тело домой.

Как того требует традиция, тело держали на переднем дворе дома, чтобы члены семьи, родственники и друзья могли проститься с усопшей. Неожиданное воскрешение произошло в тот момент, когда близкие готовились к проведению последних положенных обрядов. Малати Чугуле неожиданно открыла глаза и встала, чем шокировала всех собравшихся, - сообщает издание.

Единственный молодой человек, который понял, что женщина находилась во временной коме, с трудом сумел объяснить окружающим, что произошедшее – не чудо, а врачебная ошибка.

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