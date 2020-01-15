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Пьяный и без прав. В Жанаозене осудили подростка

Штраф взыскан с матери.

Фото : ocdn.eu15 января 2020, 14:40

Стражи порядка остановили машину, за рулем которой находился несовершеннолетний, передает инАктау со ссылкой на Мангистауский областной суд.

Подростка отвезли на освидетельствование, где выяснилось, что помимо управления машиной без водительских прав, юный водитель был еще и пьян.

Постановлением суда нарушитель признан виновным по части 8 статье 608 КоАП РК. Штраф в размере 10 месячных расчетных показателей на сумму 26 510 тенге взыскан с матери несовершеннолетного, как с его законного представителя», - рассказали в Мангистауском областном суде.

Данный инцидент, по счастливой случайности, обошелся без жертв, чего нельзя сказать о подобном случае в Актау. Тут подросток без разрешения взял машину у родителей и устроил ДТП, в котором погиб мужчина. У погибшего были жена и дети, которые остались без кормильца семьи.

Судебного заседания по этому делу еще не было.


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