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Для инвалидов и женщин с детьми выделен отдельный коридор в аэропорту Алматы 

Также по этому коридору могут пройти беременные женщины.

Фото : аэропорт Алматы15 января 2020, 15:13

В международном аэропорту Алматы для приоритетных категорий пассажиров выделен отдельный коридор, сообщает zakon.kz.

Уважаемые пассажиры! Обращаем Ваше внимание, что на пунктах пограничного контроля (прилет и вылет) в международном аэропорту Алматы для приоритетных категорий пассажиров - людей с ограниченными возможностями, беременных и женщин с детьми выделен отдельный коридор. Желаем Вам приятного полета, - говорится в сообщении пресс-службы аэропорта.


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