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Арестованного в Гонконге казахстанского студента отпустили под залог

Дело отложено до 26 февраля.

Фото : itbu.ru15 января 2020, 17:06

Слушание по делу казахстанского студента в Гонконге, задержанного с коктейлем "Молотова", перенесли на конец февраля. Подозреваемого отпустили под залог, передает BaigeNews.kz со ссылкой на СМИ Китая.

15 января обвиняемый был доставлен в Коулунский городской суд. Обвинение ходатайствовала о переносе дела, сообщив, что результаты проверки еще не готовы.

Обвинение заявило, что после расследования полиция обнаружила легковоспламеняющуюся жидкость в конфискованных стеклянных бутылках и раздала влажную ткань, найденную в сумке ответчика. Запах бензина, мокрая тряпка до сих пор проходят судебно-медицинскую экспертизу, - сообщает издание Oriental Daily News.

Защита подозреваемого утверждает, что Абулхаир приехал в Гонконг в августе 2019 года, чтобы получить степень бакалавра в HKBU и понятия не имел о развернувшейся конфликтной ситуации.

Мать ответчика и сотрудники университета предстали перед судом. Они просили освободить студента под залог и обещали следить за ним. Консульство Казахстана также направило своего представителя в суд.

В итоге мировой судья поддержал освобождение подсудимого под залог. Дело отложено до 26 февраля, - говорится в материале.

Казахстанцу запрещено покидать страну, он должен соблюдать комендантский час и не имеет право вмешиваться в дело.

В конце прошлого года сообщалось, что в Гонконге арестован 19-летний первокурсник из Баптистского университета Гонконга Абулхаир Нукпи. Китайские СМИ писали, что казахстанца задержали с коктейлем Молотова во время протестов. Судебное слушание по его делу было перенесено на 15 января 2020 года. Консульство Казахстана направило сотрудника в суд и обратилось с просьбой предоставить личную гарантию в размере 5000 гонконгских долларов, чтобы освободить обвиняемого под залог, но в конечном итоге заявление было отклонено.
Мама Абулхаира Нукпи надеется, что ее сын скоро вернется домой и благодарит власти Казахстана за помощь.

В Министерстве иностранных дел РК неоднократно призывали граждан не посещать Гонконг без крайней необходимости до стабилизации ситуации, а казахстанцев, вынужденных находиться в Гонконге, принять все необходимые меры предосторожности.


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