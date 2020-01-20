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В Нур-Султане выясняют причину смерти девятилетней девочки

Ведется расследование.

Фото : remontik.org20 января 2020, 10:29

Смерть девятилетней девочки в Нур-Султане прокомментировали в управлении здравоохранения, передает МИА "Казинформ".

Смерть была до приезда скорой помощи, они не вызывали врача из поликлиники. В семье было четыре ребенка и младшие тоже болели ОРВИ. Для них вызывали врача, родители попросили осмотреть и эту девочку, старшую. Она на тот момент нормально себя чувствовала, встретила врача, показала квартиру. Тогда у нее все было нормально, но начальный уровень может быть был (ОРВИ), антибиотики ей не назначали. От чего наступила смерть неизвестно, это выяснит судмедэкспертиза, - отметили в пресс-службе управления.

В управлении уточнили, что медики посещали семью скончавшейся девочки 13 января, а смерть ребенка наступила 14 января 2020 года.

Ранее сообщалось, что в столице скончался ребенок 2011 года рождения, в настоящее время назначены необходимые судебно-медицинские экспертизы. Ведется расследование.

В столичном департаменте полиции сообщили, что результаты судмедэкспертизы пока не готовы.


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