Жанаозенцы снова пожаловались на безработицу

Около сотни человек собрались у здания акимата.

Жители Жанаозена собрались у здания городского акимата с требованием разъяснить им ситуацию по безработице. Об этом пишет региональное издание "Лада", передает zakon.kz.

К собравшимся вышли аким города Максат Ибагаров и заместитель прокурора города Кожа Агишанов. Об этом сообщили в пресс-службе акимата Жанаозена.

Запись видеообращения жителей Жанаозена появилась в Сети сегодня, 20 января.

Около сотни человек собрались у здания акимата. Горожане сообщили о росте безработицы в городе.

Мы требуем, чтобы ситуацию с безработицей разъяснили "наверху". Откуда и когда это началось? Просим принять меры, - говорится в видеообращении.

С жителями встретились глава Жанаозена Максат Ибагаров и заместитель прокурора города Кожа Агишанов.

С собравшимися провели разъяснительную беседу. Пришедших жителей внесут в единый список безработных города в ближайшее время. Встреча длилась до 12:30, после чего собравшиеся разошлись, - сообщили в пресс-службе акимата Жанаозена.

Ранее жители Жанаозена потребовали высокооплачиваемую работу в нефтяной сфере, в частности, в компании АО "ОзенМунайГаз". Однако жители города не знали о том, что в данном акционерном обществе действует мораторий на принятие на работу с 2015 года. В целом, в акимат Жанаозена обратились 150 человек. Из основного состава граждан 40 человек обратились по вопросу предоставления жилья, остальные 110 человек - по трудоустройству.

Также жители города опубликовали видеоролик на котором жители Жанаозена просят главу государства обратить внимание на ситуацию с безработицей молодёжи в городе нефтяников. В обращении, записанном молодёжью Жанаозена, говорилось, что работать молодые люди хотят в нефтяной сфере и зарабатывать от 150 тысяч тенге.

Позже акимат Жанаозена начал переговоры с предприятиями города по поиску вакансий для безработных.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!