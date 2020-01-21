Он занимал эту должность с июля 2019 года.

Айтаханов Ерлан освобожден от должности акима Шымкента, передает zakon.kz.

Указом главы государства Айтаханов Ерлан Куанышович освобожден от должности акима города Шымкента, - говорится в официальном документе, опубликованном на Акорде.

На его должность назначен Мурат Айтенов.

Айтаханов Ерлан Куанышевич родился 10 декабря 1971 года.

В 1994 году окончил Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова по специальности - экономист; в 2001 году - Казахскую государственную юридическую академию.

Трудовой стаж:

· Экономист "Alem Bank Kazakhstan" (1994-1995);

· Главный специалист Центрально-Азиатского банка сотрудничества и развития (1995);

· Финансовый директор фирмы "Газойл" (1995-1997);

· Начальник отдела взаимозачетов и Республиканского государственного предприятия "Казахстан темир жолы" (1997-1998);

· Заместитель директора Дочернего государственного предприятия "Пассажирские перевозки" Республиканского государственного предприятия "Казахстан темир жолы" (1998-1999);

· Заместитель начальника, начальник главного управления финансов и бухучета, начальник департамента экономики, финансов и бухучета Республиканского государственного предприятия "Казахстан темир жолы" (1999-2002);

· Исполняющий обязанности директора, директор департамента финансового регулирования Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан (2002-2003);

· Советник председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий и защите конкуренции (2003-2004);

· Директор департамента Агентства по регулированию естественных монополий и защите конкуренции города Алматы (2005-2006);

· Начальник управления по тарифам города Алматы (2006-2007);

· Начальник (инспекции) Управления Комитета финансового контроля и государственных закупок, начальник Комитета финансового контроля (с 04.2008) Министерства финансов Республики Казахстан по Акмолинской области (02.2007-03.2009);

· Заместитель акима Южно-Казахстанской области Республики Казахстан (03.2009-02.2012);

· Государственный инспектор Администрации Президента Республики Казахстан (02.2012-10.2014);

· Заместитель акима Южно-Казахстанской области (10.2014-01.2016);

· Аким Отырарского района Южно-Казахстанской области (01.2016-30.07.2019);

· Аким города Шымкент (с 07.2019)

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