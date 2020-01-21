Как "ссылка" Кокорина повлияет на шансы Исламхана попасть в "Зенит"

Возможно, наш футболист впечатлил тренерский штаб, и с ним будет подписан контракт.

Российский футбольный клуб "Зенит" отдал своего игрока Александра Кокорина в аренду "Сочи" до конца сезона-2019/20. Сайт Nevasport.ru предположил, что это открывает путь капитану сборной Казахстана Бауыржану Исламхану в основной состав клуба из Санкт-Петербурга, тем более, что он сейчас находится там на просмотре, передает zakon.kz.

О том, что Кокорин отдан в аренду "Сочи", сообщил официальный сайт этого клуба.

- Еще перед началом сбора Сергей Семак говорил, что Кокорин ему нужен и он на него рассчитывает в весенней части чемпионата. За первые недели января ситуация как-то поменялась. За это время в "Зенит" на просмотр приехал атакующий полузащитник из Казахстана Бауыржан Исламхан. На тренировках Семак начал его наигрывать в роли левого форварда — именно на этом месте теоретически мог бы играть и Кокорин. Возможно, казах впечатлил тренерский штаб, и с ним будет подписан контракт. В этом случае и без того острейшая конкуренция "Зенита" в линии атаки станет просто сумасшедшей. Кокорина решили пока отпустить. Летом клуб могут покинуть, скажем, Дриусси, Мак и Шатов. Мест станет больше, - считает NevaSport.

Напомним, Кокорин не играл в первой части сезона, так как вышел из тюрьмы по УДО 17 сентября, в разгар чемпионата России, но питерскому клубу разрешили заявить игрока на весеннюю часть сезона. "Зенит" сейчас идет на 1 месте в чемпионате России. Бауыржан Исламхан сейчас является свободным агентом - у него закончился контракт с алматинским "Кайратом".

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