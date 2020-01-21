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287 инвалидов ошибочно оштрафовали в Алматы

Инвалиды I и II группы пользуются бесплатными местами на платных коммунальных автостоянках.

Фото : sun9-59.userapi.com21 января 2020, 19:09

Прокуратура Алматы защитила права 287 инвалидов, передает zakon.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Прокуратурой Жетысуского района Алматы изучена законность административных производств по ст.597 КоАП РК (уклонение от уплаты за парковку в местах, оборудованных специальными сертифицированными устройствами). Установлено, что в 2019 году по данной статье к административной ответственности привлечено 287 инвалидов I и II группы. Между тем, согласно п.38 Правил организации платных автостоянок Алматы (утверждены постановлением акимата города Алматы за № 4/975 от 14.11.2011г.), инвалиды I и II группы пользуются бесплатными стояночными местами на платных коммунальных автостоянках на основании соответствующего подтверждающего документа, - отметили в пресс-службе прокуратуры.

По итогам рассмотрения акта прокурорского надзора Управлением административной полиции ДП Алматы, прекращены производства по делам об административных правонарушениях в отношении указанной категории граждан, путем внесения корректировки в базу данных АИС БДД.


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