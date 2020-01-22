Емельяненко арестовали за хулиганство

Известный спортсмен был пьян и вел себя неадекватно.

В ночь на 21 января на курорте был задержан за пьяный дебош российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко, пишет портал Известия.

На базе отдыха расположенной в анапском селе Супсех Емеляненко проводил подготовку к бою против Магомеда Исмаилова.

Региональное управление МВД не делало официальных комментариев по поводу ареста Емельяненко.

Бой Емельяненко и Исмаилова запланирован на 3 апреля. Он пройдет на турнире Absolute Championship Akhmat (ACA).

29 ноября в Москве прошел боксерский поединок между Александром Емельяненко и стронгменом Михаилом Кокляевым. Емельяненко отправил Кокляева в нокдаун в первом раунде, после чего судья остановил бой.

В декабре прошлого года глава Чечни Рамзан Кадыров вызвал Александра Емельяненко на поединок.

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