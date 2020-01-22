Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Емельяненко арестовали за хулиганство

Известный спортсмен был пьян и вел себя неадекватно.

Фото : Instagram/alexemelyanenko22 января 2020, 00:51

В ночь на 21 января на курорте был задержан за пьяный дебош российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко, пишет портал Известия.

На базе отдыха расположенной в анапском селе Супсех Емеляненко проводил подготовку к бою против Магомеда Исмаилова.

Региональное управление МВД не делало официальных комментариев по поводу ареста Емельяненко.

Бой Емельяненко и Исмаилова запланирован на 3 апреля. Он пройдет на турнире Absolute Championship Akhmat (ACA).

29 ноября в Москве прошел боксерский поединок между Александром Емельяненко и стронгменом Михаилом Кокляевым. Емельяненко отправил Кокляева в нокдаун в первом раунде, после чего судья остановил бой.

В декабре прошлого года глава Чечни Рамзан Кадыров вызвал Александра Емельяненко на поединок.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты