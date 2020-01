В центре Берлина обезвредили бомбу времен Второй мировой 

Бомба времен Второй мировой войны, обнаруженная во вторник в центре Берлина, успешно обезврежена. Об этом в среду сообщила полиция города на своей странице в Twitter, сообщает ТАСС.

Ранее полиция информировала, что снаряд был найден на строительной площадке недалеко от здания Красной ратуши, где заседает Сенат Берлина. Все люди, находившиеся в радиусе 500 метров от места обнаружения - в ратуше, зданиях исторического "квартала Николая" и знаменитой Берлинской телебашне - были эвакуированы.

В понедельник в Кельне была также обнаружена бомба времен Второй мировой войны. Там были эвакуированы около 10 тыс. человек. Во вторник снаряд был успешно обезврежен.

???? Die #Weltkriegsbombe in #Mitte ist entschärft ????

Der Sperrkreis wird in Kürze aufgehoben.

Wir werden gemeinsam mit allen Helfenden dafür sorgen, dass die Betroffenen schnellstmöglich in Ihre Wohnungen zurückkehren können.