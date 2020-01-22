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В центре Берлина обезвредили бомбу времен Второй мировой 

Снаряд был найден на строительной площадке недалеко от здания Красной ратуши.

Фото : Reuters22 января 2020, 08:24

Бомба времен Второй мировой войны, обнаруженная во вторник в центре Берлина, успешно обезврежена. Об этом в среду сообщила полиция города на своей странице в Twitter, сообщает ТАСС.

Бомба времен Второй мировой войны обезврежена. Оцепление скоро будет снято, - говорится в сообщении.

Ранее полиция информировала, что снаряд был найден на строительной площадке недалеко от здания Красной ратуши, где заседает Сенат Берлина. Все люди, находившиеся в радиусе 500 метров от места обнаружения - в ратуше, зданиях исторического "квартала Николая" и знаменитой Берлинской телебашне - были эвакуированы.

В понедельник в Кельне была также обнаружена бомба времен Второй мировой войны. Там были эвакуированы около 10 тыс. человек. Во вторник снаряд был успешно обезврежен.


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