Смерть новорожденного от вакцинации не подтверждают врачи

По результатам комиссионной проверки будут выяснены причины и обстоятельства летального исхода.

Управление общественного здоровья города Алматы не подтверждает смерть младенца от вакцинации, сообщает zakon.kz.

Касательно публикации о смерти новорожденного сообщаем следующее. Создана комиссия совместно с Комитетом контроля качества безопасности товаров и услуг МЗ РК, в состав которой вошли представители высших медучреждений, независимые эксперты, - говорится в сообщении.

По результатам комиссионной проверки будут выяснены причины и обстоятельства летального исхода. Заключение комиссионной проверки будет передано в правоохранительные органы для дачи правовой оценки.

Данный факт находится на контроле руководства города.

Напомним, в перинатальном центре Алматы скончался новорожденный малыш. Родители ждали рождения мальчика 10 лет. И они уверены, что причиной смерти стала прививка от гепатита Б. Родился мальчик на свет абсолютно здоровым, а осложнения начались после вакцины.

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