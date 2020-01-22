Токаев дал поручения главе Высшего судебного совета

Глава государства был проинформирован о состоянии судебного корпуса страны, принятых мерах по ужесточению отбора судей и формированию судейского кадрового резерва.

Фото : Акорда

Касым-Жомарт Токаев принял председателя Высшего Судебного Совета Талгата Донакова, передает zakon.kz со ссылкой на Акорду.



Талгат Донаков доложил Президенту об итогах деятельности Высшего Судебного Совета за 2019 год. Глава государства был проинформирован о состоянии судебного корпуса страны, принятых мерах по ужесточению отбора судей и формированию судейского кадрового резерва. В завершение встречи Касым-Жомарт Токаев дал Талгату Донакову ряд конкретных поручений.

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