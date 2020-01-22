Почему в Министерстве сельского хозяйства много коррупционеров

Сотрудник службы предположил, что причина кроется в масштабности работы министерства, количестве Комитетов, направлений работы.

В министерстве сельского хозяйства много коррупционеров, из-за многозадачности ведомства. Так считает заместитель руководителя первого департамента антикоррупционной службы Бауыржан Балгабеков, сообщает корреспондент Zakon.kz.

В 2018 году Агентством было зарегистрировано 134 факта коррупционных нарушений в министерстве сельского хозяйства. В 2019 это количество увеличилось до 155 фактов, с учетом нарушений местных исполнительных органов в сфере сельского хозяйства. Подозреваемыми по делам проходило 172 лица, осуждено 105 человек. Ущерб составил более 500 млн тенге.

При этом председатель комитета госинспекции МСХ РК Алмабек Марс заявлял, что ведомство активно помогает Антикоррупционному ведомству расследовать и выявлять факты коррупции. По словам же Балгабекова, процент проверок проведенных с подачи МСХ не такой большой в общем составе.

При этом уточнять, какое министерство больше всего сотрудничает с антикоррупционщиками и помогает в выявлении коррупционных нарушений спикер не стал. (Наверное, из вежливости). И попросил направить письменный запрос по этому поводу.

Отвечая на вопрос, почему МСХ входит в тройку лидеров по уровню коррупции Балгабеков предположил, что причина кроется в масштабности работы министерства, количестве Комитетов, направлений работы.

- Тут очень много, ряд объективных субъективных причин. может быть есть моменты и давления со стороны руководства, есть алчность человека, жадность. и вы никуда даже, сколько бы мы превентивных мер не предпринимали бы все вместе, человеческий фактор мы никогда не уберем. это от каждого зависит, - ответил спикер.

Татьяна Ковалева, Нур-Султан

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