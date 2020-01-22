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Строительство ЖК на месте Никольского рынка еще не согласовывали

Архитектурно-планировочное задание, также как и эскизный проект не согласовывались.

Фото : 2gis.com22 января 2020, 18:41

Стало известно о том, что проект строительства жилого комплекса на месте Никольского рынка в Алматы не согласовывали, передает zakon.kz.

Так, в Управлении городского планирования и урбанистики сообщили, что по вопросу строительства на месте Никольского рынка в ведомство не обращались за разрешительными документами. Архитектурно-планировочное задание, также как и эскизный проект не согласовывались.

Ранее стало известно, что на территория Никольского рынка хотят построить торговый центр. Однако позже по просьбе владельцев целевое назначение участка изменили с торговли на строительство ЖК.


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