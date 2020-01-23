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Отмену работы в Нур-Султане опроверг аким

Просим верить только официальным сообщениям.

Фото : instagram.com23 января 2020, 14:27

Среди жителей Нур-Султана распространяется интересное сообщение, передает zakon.kz.

В нем говорится, что с 23 по 26 января в столице будет приостановлена работа всех организаций.

Алтай Кульгинов на странице в Instagram прокомментировал подобное известие.

Сообщение, рассылаемое в мессенджерах, по поводу приостановления работ всех организаций, является НЕДОСТОВЕРНОЙ. Просим верить только официальным сообщениям. Вся информация доступна на сайте акимата г.Нур-Султан и официальных аккаунтах, - отметил аким столицы.

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Ауа райының қолайсыздығына байланысты қаладағы барлық мекемелердің жұмысын тоқтатуға қатысты ақпарат шындыққа жанаспайды. Тек ресми ақпаратқа сенулеріңізді сұраймыз. Барлық ақпарат Нұр-Сұлтан қаласы әкімдігінің ресми сайтында және аккаунттарында бар. __________ Сообщение, рассылаемое в мессенджерах по поводу приостановления работ всех организаций, является НЕДОСТОВЕРНОЙ. Просим верить только официальным сообщениям. Вся информация доступна на сайте акимата г.Нур-Султан и официальных аккаунтах.

Публикация от Алтай Кульгинов (@altay_kulginov_official) 23 Янв 2020 в 12:02 PST


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