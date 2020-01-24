Полиция ищет авторов фейковой информации о волках в столице

Распространители дезинформации будут привлечены к ответственности.

Информация с видеороликом, распространенная в социальных сетях о том, что в столице якобы гуляет стая волков в районе Спеццона и Коктала не соответствует действительности, сообщает zakon.kz.

Полицейские Нур-Султана ведут поиски авторов фейкового сообщения.

Как сообщили в полиции, распространители дезинформации будут привлечены к ответственности.

Напомним, жителей Нур-султана напугали волки на улице. Они пересылают фотографии и видео волков в городе по WhatsApp.

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