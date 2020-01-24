Полиция ищет авторов фейковой информации о волках в столице
Распространители дезинформации будут привлечены к ответственности.
Фото : rusevik.ru24 января 2020, 11:47
Информация с видеороликом, распространенная в социальных сетях о том, что в столице якобы гуляет стая волков в районе Спеццона и Коктала не соответствует действительности, сообщает zakon.kz.
Полицейские Нур-Султана ведут поиски авторов фейкового сообщения.
Как сообщили в полиции, распространители дезинформации будут привлечены к ответственности.
Напомним, жителей Нур-султана напугали волки на улице. Они пересылают фотографии и видео волков в городе по WhatsApp.
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