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В приграничном районе Таджикистана и Кыргызстана произошло землетрясение

На территории Узбекистана тоже ощущалось землетрясение.

Фото : zo4gw3d1rz.a24 января 2020, 13:46

Землетрясение произошло в приграничном районе Таджикистана и Кыргызстана, сообщает zakon.kz.

24 января 2020 года в 13 час 09 мин 02 сек Алматинского времени (24 января 2020г. в 07 час 09 мин 02 сек по Гринвичу) зарегистрировано землетрясение. Эпицентр землетрясения расположен в 615 км на юго-запад от Алматы на территории Таджикистана. Энергетический класс землетрясения 12.3. Магнитуда MPV 5.5. Координаты эпицентра 39.11° с.ш. 71.97° в.д. Глубина 10 км. Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет, - говорится в сообщении СОМЭ КН МОН РК.

На территории Узбекистана ощущалось землетрясение. Сила подземных толчков в некоторых городах достигла 4 баллов.


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