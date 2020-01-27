Взнос в EBU за завершившую карьеру Фирузу Шарипову объяснили в КФПБ

Все зависит от промоутера: он везде договаривается и решает, какой нужен титул: региональный или чемпионки Европы, или чемпионки мира.

Казахстанская Федерация профессионального бокса (КФПБ) будет вносить годовой членский взнос в Европейский боксерский союз (EBU) за чемпионку мира по профи-боксу Фирузу Шарипову. Вице-президент федерации Виталий Демьяненко объяснил пресс-службе спортсменки, для чего это было сделано, передает zakon.kz.

- Что означает внесение взносов за Шарипову? Можно ли это расценивать, как поддержку проведения ее возможного боя за звание чемпионки Европы?

- Казахстанская Федерация профессионального бокса – член Европейского боксерского союза. У Фирузы Шариповой есть боксерская лицензия Казахстана, и спортсменка входит в десятку боксеров, за которых мы будем платить годовой членский взнос. Хотя у нас больше боксеров, конечно. Мы должны выставлять минимум десять боксеров из нашего рейтинга, которых мы позиционируем в EBU.

Конечно, когда получают разрешение на проведение боя за титул, выставляют другие санкции. Но пока что я не видел, что Фируза хочет или планирует боксировать за титул Европы. У нее есть промоутер Сергей Завилейский, и от него зависит проведение такого поединка.

Если Фируза захочет сейчас боксировать, а ее промоутер попросит КФПБ оказать содействие, чтобы EBU не отказало в этом плане, то при возникновении сложностей мы, как федерация, посодействуем ему. Потому что промоутер ведет боксера, который зарегистрирован у нас в Казахстане.

- Виктор Леонидович, а сколько составляет взнос в EBU?

- Каждый год оплачиваем за десять боксеров небольшую сумму в 450 евро. Этих спортсменов добавляют в рейтинг организации.

- Готова ли федерация финансово поддержать организацию боя Шариповой за титул чемпионки Европы?

- Если промоутер захочет, чтобы боксер выступил за титул чемпиона Европы, он выбирает соперника и договаривается с оппонентами за пояс, если он вакантный. Любой промоутер за своего боксера может договориться, но если нужно, чтобы мы участвовали, мы обязательно содействуем в этом плане, как член EBU.

Мы можем написать письмо президенту организации, сказать, что вот такой-то спортсмен планирует защищать титул или, наоборот, боксировать за этот титул. А мы просим утвердить определенного соперника, указываем весовую категорию и промоутерскую компанию, которая хочет принимать участие в организации чемпионского боя. Это обыкновенные процедуры, и я думаю, никогда отказа не будет.

В то же время мы просто федерация, которая является контролирующим и санкционирующим органом. На рейтинговые матчи по профессиональному боксу назначают супервайзера. Мы контролируем, чтобы у боксеров был медицинский допуск, страховка и контракт. Как местная комиссия, мы контролируем и отслеживаем все нормы и допуски боксеров на матчи, в частности, беспокоимся за здоровье участников поединка. Следим, чтобы допускали тех, кто не был перед этим в нокаутах.

- Насколько интересно чемпионке мира боксировать за звание чемпионки Европы? Не является ли это для нее шагом назад?

- Все зависит от промоутера: он везде договаривается и решает, какой нужен титул: региональный или чемпионки Европы, или чемпионки мира.

- Ранее Шарипова, не внося взносы, занимала лидирующие позиции во всех ведущих организациях бокса на мировом уровне. Зачем нужны взносы в Европейскую федерацию бокса?

- Взносы в EBU упрощают организацию боя, потому что, как члены организации, мы выезжаем на конвенции. Там уже мы на месте устанавливаем контакт с промоутерами, менеджерами, с генсеком Союза и его президентом. Если надо, выступаем на рейтинговой комиссии и аргументируем, и просим подвинуть нашего боксера в рейтинге, как претендента на титул чемпиона Европы. Это рассматривается на всех мировых конвенциях - WBA, WBC, WBO и IBF.

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