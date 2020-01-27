Гейтс пожертвовал пять миллионов на борьбу с новым вирусом

Выделенные средства будут использоваться как в работе по выявлению инфицированных, их размещению в зону карантина и лечению, так и для ускоренной разработки вакцины от вируса.

Основатель американской компании Microsoft Билл Гейтс выделил из своего благотворительного фонда пять миллионов долларов на оказание поддержки Китая в борьбе с коронавирусом нового типа, сообщает korrespondent.net со ссылкой на газету China Daily.

Фонд Билла и Мелинды Гейтс активно взаимодействует по этому вопросу с китайскими партнерами - частными и общественными организациями, которые участвуют в деятельности по ликвидации пневмонии.

Выделенные средства будут использоваться как в работе по выявлению инфицированных, их размещению в зону карантина и лечению, так и для ускоренной разработки вакцины от вируса.

Мы глубоко обеспокоены распространением этого заболевания и выражаем искреннее уважение тем, кто находится в первых рядах борьбы с пневмонией, - заявил директор китайского отделения фонда Ли Ино.

31 декабря 2019 года власти Китая сообщили о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань. В январе стало известно, что возбудителем заболевания является новый тип коронавируса.

Случаи заражения вирусом фиксируются уже в Японии, Южной Корее, Австралии, Малайзии, Сингапуре, США, Франции и Канаде.

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