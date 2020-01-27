Когда машинам с армянскими номерами запретят ездить в Казахстане

В течение года владельцы автомобилей, ввезенных из стран ЕАЭС, должны зарегистрировать свои автомобили.

На брифинге в СЦК первый заместитель министра внутренних дел РК Марат Кожаев рассказал, что будет в случае, если владельцы автомобилей, ввезенных из стран ЕАЭС, в том числе и из Армении, не зарегистрирует его до 1 марта 2021 года, передает корреспондент zakon.kz.

Прежде чем принять решение о регистрации, они (владельцы таких авто) должны соизмерить свои возможности. Принять решение, если они готовы узаконить авто на территории РК, то они могут воспользоваться отсрочкой. Мы зарегистрируем на законном основании - выдадим желтые номера с 18 регионом. А в течение года они должны будут реализовать все обязательства перед государством. После этого они произведут замену госномеров на стандартные, - сказал он.

По его словам, все это делается в спецЦОНе.

Желтыми номерами и 18 регионом мы хотим выделить эти автомобили из общей массы автомобилей, чтобы мы визуально контролировали плюс учет. Учет транспортного средства проще определить по госномерам определенной серии. Это нам позволит упростить учет и контроль, - указал Кожаев.

При этом, если гражданин не сможет зарегистрировать в течении года такое авто, то после марта 2021 года не сможет на нем ездить в Казахстане.

Если через год гражданин в силу каких-то обстоятельств не смог выполнить обязательства по регистрации. У нас нет запрета на снятие с регистрационного учета в связи с вывозом за пределы. Мы не ограничиваем. Он вправе снять и сдать желтые номера и техпаспорт. Ему возвращают его старые номера и техпаспорт, чтобы он смог вывезти ее из страны. Но по территории Казахстана после 1 марта 2021 года авто ездить не смогут, - заключил замминистра.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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