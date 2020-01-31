Новый метод устранения барьеров во взаимной торговле предложили в ЕАЭС

Чтобы бороться не со следствием, а с причинами, в своей программе председательствования в ЕАЭС Беларусь хочет предусмотреть создание системных механизмов в работе с барьерами и ограничениями.

Откуда в ЕАЭС возникают барьеры во взаимной торговле, рассказал журналистам в Алматы после заседания Межправительственного совета ЕАЭС премьер-министр Беларуси Сергей Румас, передает zakon.kz.

На данный момент в ЕАЭС 71 барьер. По словам премьера Беларуси, еще 4 года назад было зафиксировано 60 барьеров. Их число увеличивается, хотя на совместных заседаниях руководители стран-членов ЕАЭС снимают те или иные ограничения.

Это не потому, что страны вводят новые барьеры; а связанно, что Коллегия (Евразийской экономической комиссии- Авт) все глубже погружается в работу национальных экономик и выявляет новые барьеры и ограничения, препятствующие внутренней торговле (между странами-членами ЕАЭС- Авт),- сказал Сергей Румас.

Чтобы бороться не со следствием, а с причинами, в своей программе председательствования в ЕАЭС Беларусь хочет предусмотреть создание системных механизмов в работе с барьерами, изъятиями и ограничениями.

Первое предложение- мы должны строить работу по устранению барьеров на внутренних рынках на неконсенсусных механизмах. Сегодня объективно получается, что страна- инициатор ограничительной меры будет доказывать, что введение ею ограничения правомерно и блокировать принятие иных решений. Наше предложение- передать рассмотрение этих вопросов на Коллегию, где специалисты должны глубоко погружаться в эти вопросы и обязывать страну устранять эти барьеры, - сказал Сергей Румас.

Также предлагается вынести на обсуждение стран-участниц ЕАЭС новую норму, по которой то государство, которое не согласно с решением Коллегии об устранении барьера, само доказывало бы в Суде ЕАЭС неправильность решения Коллегии.

Что делать с этими 70 барьерами? Звучат предложения о том, чтобы их взять и разменять «все на все», то есть всем пакетом установить график по этим ограничениями двигаться по нему. Это сложный вопрос, и там есть разные ограничения по весу, срокам, влиянию на экономику, вместе с тем, по этому пути надо двигаться. Первое поручение новому председателю Коллегии из Беларуси- проработать со всеми странами и получить страновую позицию: готовы ли все страны взять и решить проблему всем пакетом, - заключил Румас.

Альберт Ахметов

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