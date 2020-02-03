Раскрыта связь между мелодией будильника и бодростью человека

Люди чувствуют себя более бодрыми и просыпаются быстрее, если слышат мелодичные звуки будильника.

Наблюдения за поведением нескольких десятков спящих добровольцев помогли ученым из США доказать, что люди чувствуют себя более бодрыми и просыпаются быстрее, если слышат мелодичные звуки будильника, передает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Все мы предполагали, что классическое резкое "пи-пи-пи" будильника должно максимально быстро и качественно пробуждать человека, однако наши опыты показали, что более мелодичные трели были более успешными в этом отношении. Это стало большой неожиданностью, - заявил Стюарт Макфарлейн, исследователь из Мельбурнского королевского технологического университета (Австралия).

Макфарлейн и его коллеги по университету пришли к такому выводу, изучая то, как различные типы будильников влияли на сонливость, бодрость и другие ощущения, возникавшие у пяти десятков добровольцев в утренние часы после пробуждения.

В частности, ученых интересовало то, как быстро у добровольцев исчезала так называемая инерция сна. Под этим словом нейрофизиологи и психологи понимают особое состояние, возникающее после сразу после пробуждения, во время которого человек страдает от недостатка внимания, заторможенного восприятия реальности, "провалов" в памяти и ряда других симптомов.

Утренние мелодии

Это пограничное состояние между сном и бодрствованием, как отмечают Макфарлейн и его коллеги, может длиться от нескольких десятков минут до нескольких часов после пробуждения, и ученых давно интересует, какие факторы влияют на продолжительность этой инерции. Австралийские ученые проверили, как сильно на нее влияют те звуки, которые слышит любой просыпающийся человек в первые мгновения бодрствования.

Их наблюдения за полусотней добровольцев показали, что громкость будильника, продолжительность трели и многие другие параметры почти никак не влияли на "качество" пробуждения. В противоположность этому, тип мелодии значительно влиял на самочувствие добровольцев.

В частности, участники эксперимента, чей будильник проигрывал популярную музыку, а не издавал громкие и неприятные звуки, крайне редко испытывали длительную инерцию сна или же они выходили из него быстрее, чем остальные добровольцы. Что интересно, чем мелодичнее были эти аудиозаписи, тем менее выраженным было это состояние.

Пока ученые не могут сказать, что именно порождает это различие, однако они предполагают, что неестественный характер звуков, которые обычно издают будильники, нарушает нормальную работу мозга в момент пробуждения человека. Как надеются исследователи, дальнейшие наблюдения помогут им проверить эту гипотезу и подобрать такую мелодию для будильника, которая бы помогала человеку максимально быстро пересечь границу между сном и бодрствованием.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!