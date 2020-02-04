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Павильон Казахстана на ЭКСПО-2020 увидит меньше 10% посетителей выставки

Павильон Казахстана будет расположен в тематическом кластере "Возможности".

Фото : popmech.ru4 февраля 2020, 17:50

Казахстанский павильон на Всемирной выставке "ЭКСПО-2020 Дубай" посетят более 2 млн человек. Об этом на коллегии рассказал министр торговли и интеграции Бахыт Султанов, передает корреспондент zakon.kz.

- В этом году Всемирная выставка "ЭКСПО-2020 Дубай" на тему "Объединяя умы – создавая будущее" будет проходить с октября 2020 года по апрель 2021 года. Павильон Казахстана будет расположен в тематическом кластере "Возможности" рядом с павильонами США, Швейцарии, Италии, Турции. Мы планируем, что пропускная способность позволит нам за полгода ознакомить более чем 2 млн человек, - сказал он.

Организаторы выставки, в свою очередь, рассчитывают, что мероприятие посетят более 25 млн человек. Казахстан выделил около 22 млн долл. для участия в выставке. Правительство рассчитывает таким образом привлечь в страну прямые инвестиции.


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