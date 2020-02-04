Отечественные производители должны быть готовы к росту спроса на товары широкого потребления.

К 2030 году в южных регионах Казахстана ожидается значительный рост населения, сообщает zakon.kz

Об этом рассказал министр торговли и интеграции республики Бахыт Султанов.

В период до 2030 года ожидается значительный рост населения в южных регионах Казахстана: городах Алматы и Шымкент, в Жамбылской области, а также крупных агломераций Узбекистана и Кыргызстана: в Ташкенте и Бишкеке соответственно, - сообщил Султанов на коллегии Минторговли.

Так же до 2025 года в данном микрорегионе ожидается рост спроса на товары широкого потребления.

Центрами формирования центральноазиатских "торговых колец" станут Алматы и Ташкент, как наиболее активные в экономическом плане и наиболее густонаселенные города. При этом отмечается географическая близость к Ташкенту города Шымкент – третьего города республиканского значения, население которого к 2030 году составит ориентировочно 2,3 миллиона человек, - добавил министр.

В этой связи в Казахстане планируют разработать меры, чтобы повысить доступ отечественных товаропроизводителей к рынкам сбыта и торговым сетям. Для этого будет развиваться мобильная и биржевая торговля и увеличится торговая площадь.

Одним из потенциалов в этом направлении является потенциал во внутренней торговле – развитие приграничных регионов, - сказал Бахыт Султанов.

Реализация этих мер приведет к увеличению количества субъектов малого и среднего бизнеса в Казахстане на 10%, отметил министр.

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