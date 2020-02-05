У эвакуированных студентов из Китая не обнаружили коронавирус

Тем не менее, согласно клиническому протоколу, они будут находиться под карантином.

Отсутствие коронавируса выявили у студентов, которых эвакуировали из Ухани в Казахстан, сообщил на брифинге официальный представитель Министерства здравоохранения РК Диас Ахметшарип, передает корреспондент zakon.kz.

О наших гражданах, эвакуированных из Ухани. Напоминаем, что доступ всех, в т.ч. СМИ ограничен до 16 февраля, конца карантина. Вчера и позавчера они сдавали различные тесты. В итоге тесты показали отсутствие коронавируса, — сообщил Ахметшарип.

Тем не менее, он добавил, что согласно клиническому протоколу студенты будут находиться под карантином. Из 83 эвакуированных граждан Республики Казахстан у 12 отмечается клиника ОРВИ легкой степени, с катаральными явлениями, без повышения температуры тела.

Состояние эвакуированных из Ухани граждан Республики Беларусь (5 человек) и Армении (1 человек) удовлетворительное, температура в норме, жалоб на состояние здоровья нет, — уточнили на брифинге.

Также официальный представитель ведомства сообщил, что благодаря Министерству иностранных дел Казахстана, из Ухани сегодня были эвакуированы остававшиеся казахстанские студенты в города Тюмень (Российской Федерации) и Ташкент (Республика Узбекистан).

Они будут находиться под наблюдением местных специалистов необходимые 2 недели, сотрудники Минздрава будут мониторить их состояние. Сегодня министр здравоохранения РК Елжан Биртанов провел телефонный разговор со своими коллегами из России и Узбекистана , где были достигнуты договоренности по данному вопросу, — заключил Ахметшарип.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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