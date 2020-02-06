Покупателям и продавцам предлагают самостоятельно решать споры

Было предложено увеличить штраф за нарушения прав потребителей, мотивируя тем самым бизнес решать вопрос мирным путем.

В Минторговли и интеграции планируют создать условия по самостоятельному урегулированию споров при покупке мелких товаров между потребителем и продавцом, передает корреспондент zakon.kz.

Сейчас потребители каждый по отдельности защищает свои права. Мы же хотим внедрить систему, когда продавец обязан будет вывесить телефон своего предприятия, телефон общественного объединения и телефон комитета защиты прав потребителей. Потребитель обращается в общественное объединение или к самому продавцу и просит удовлетворить его требования. В противном случае продавец будет обязан заплатить штраф, который значительно превысит решение вопроса по мировой. Мы хотим, чтобы предприниматели и потребители между собой договаривались самостоятельно, — сообщил в кулуарах Мажилиса вице-министр торговли и интеграции Кайрат Торебаев после презентации законопроекта по вопросам защиты прав потребителей.

Также, по его словам, планируется увеличить сумму штрафа, чтобы продавцу было выгодней погасить ущерб покупателю.

Штраф будет затратный и будет увеличен. Сумма будет зависеть от ситуации. Вы должны понимать, что товаров очень много, поэтому сейчас определять сколько будет штраф, то это невозможно. Предположительно речь идет о сумме от 10 до 50 МРП, — уточнил вице-министр.

Сейчас, по его словам, потребители, которые покупают недорогие товары народного потребления, как йогурт или молоко, никуда не обращаются. Причина — сложная процедура подачи обращения и сам судебный процесс, который может затянуться.

Они просто приходят к продавцу и просят заменить. Продавец же может на свое усмотрение замену сделать или отменить. Хотя по закону он обязан, — добавил Торебаев.

Кроме того, как сообщил замглавы ведомства, для упрощения подачи заявлений планируется запустить Единую электронную систему.

Она будет всеобъемлющая и будет упрощать потребителям жизнь. Мы будем туда размещать образцы заявлений, все будет стандартизировано, нужно будет минимальный объем информации вносить и дело уже будет на рассмотрении. Также там будут жестко регламентированы сроки рассмотрения жалобы. То есть жалоба будет рассматриваться в ускоренном порядке и в соответствующем госоргане, — объяснил Торебаев.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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