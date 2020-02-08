Руководствоваться рассудком, а не гневом призвал мажилисмен

Поэтому для нашего будущего необходимы мир и покой в нашей стране - Бахытбек Смагул.

Депутат Мажилиса Парламента РК Бахытбек Смагул высказался по поводу конфликта в Кордайском районе Жамбылской области, передает Казинформ.

Депутат отметил, что после того, как услышал об этом происшествии, они со своим коллегой Шакиром Хахазовым направились на место события.

Я призываю наш народ к спокойствию и руководствоваться, прежде всего, рассудком. Что только не пережил наш народ. Поэтому для нашего будущего необходимы мир и покой в нашей стране. Наш мудрый народ всегда утверждал: "Злость - плохой советчик и враг, рассудок - наш друг". Мы народ, который всегда решал все, руководствуясь рассудком, а не в порыве гнева, - подчеркнул Бахытбек Смагул.

7 февраля в селе Масанчи Кордайского района Жамбылской области между жителями произошла групповая драка. Следственным управлением департамента полиции Жамбылской области начато досудебное расследование по ст. 293 УК РК (Хулиганство).

Президент РК Касым-Жомарт Токаев прокомментировал инцидент в Twitter.

Виновные в нарушении порядка в Жамбылской области будут наказаны, - написал Глава государства.

8 февраля Токаев сделал заявление в связи с событиями в Жамбылской области. Создана Правительственная комиссия по ликвидации последствий.

Подробности конфликта в Кордайском районе Жамбылской области также рассказал министр внутренних дел Ерлан Тургумбаев. По информации МВД, восемь человек погибли и более 40 получили ранения в ходе конфликта.

Глава Министерства информации и общественного развития РК Даурен Абаев призвал не допускать распространения фейковой информации по событиям в Кордайском районе и не допускать призывов к насилию.

Накануне с заявлением выступила Ассамблея народа Казахстана.

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