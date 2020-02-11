В какой европейской стране у пенсионеров наибольший риск обнищать
Наименьший риск обеднеть - у словацких пенсионеров.
Фото : ИЗВЕСТИЯ/Мария Иванова11 февраля 2020, 21:42
Согласно исследованию Eurostat, самые малообеспеченные пенсионеры Европы проживают в Эстонии, Литве и Латвии, передает zakon.kz.
Статистика указывает, что наименьший риск оказаться в нищете у словацких (6%), французких (8%), греческих (9%) и люксембуржских (10%) пенсионеров.
Страны, с уровнем риска бедности выше 30% - Эстония (54%), Латвия (50%), Литва (41%) и Болгария (30%).
Отмечается, что в Европейском союзе женщины старше 65 лет получали пенсию суммой на 30% меньше чем мужчины того же возраста.
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