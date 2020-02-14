В Пекине сняли лимиты на пользование личным авто

Власти разрешили всем ездить на автомобилях, но воспользоваться послаблением мало кто спешит.

Прежние ограничения водительской активности в пределах столицы Китая предусматривали сепарирование езды машин по четным и нечетным номерам в зависимости от дня недели, чтобы горожане окончательно не задохнулись от выхлопных газов, передает zakon.kz со ссылкой на сайт kolesa.kz.

Теперь часть контор не работает в связи с эпидемией коронавируса, к тому же многие пекинцы предпочитают вообще не выходить из дома из опасения подхватить инфекцию в общественных местах.

Поэтому на днях транспортный департамент Пекина решил слегка подбодрить сограждан, объявив о временном прекращении ограничительной политики сразу по истечении празднования местного Нового года. Однако испуганные автовладельцы не воспользовались предоставленными льготами и предпочли еще реже садиться за руль. Дорожный трафик просел шестикратно, в чем можно убедиться по кривой загруженности пекинских дорог за последние 48 часов (красная линия) в сравнении с аналогичным периодом прошлого года (синий пунктир):

Нефтяников всего мира вынужденная экологическая сознательность китайцев не радует вовсе, ведь до последних событий Китай потреблял как минимум четверть всей извлекаемой из недр земли черной жижи. Обвальное падение спроса на автомобильный бензин и авиакеросин привело к образованию огромного объема избыточного топлива. Хранилища переполнены, и китайские компании в режиме форс-мажора уже сейчас отказываются закупать нефть (и газ, кстати) в прежних объемах, соответственно, цены на сырье будут очень быстро снижаться.

Что произойдет, когда коронавирусом COVID-19 заразится 2/3 населения планеты (как предполагают в ВОЗ), прогнозировать пока не берется никто.

Стоит напомнить, что сегодня Казахстан экспортирует порядка 80 % произведенной нефти, что составляет две трети доходов от зарубежных продаж и формирует почти три четверти ВВП.

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