В Костанайской колонии покончил с собой террорист, отбывавший пожизненное

Он был осужден за вооруженное нападение на два оружейных магазина и воинскую часть в Актобе.

Террорист, приговоренный к пожизненному сроку, покончил с собой в крытой колонии Костанайской области, сообщает zakon.kz со ссылкой на КТК.

34-летнего Асхата Имангалиева приговорили три года назад. Вместе с 28-ю подельниками был осужден за вооруженное нападение на два оружейных магазина и воинскую часть в Актобе.

– Сказали братья… ну, понял, по ходу, может быть. Он говорит: "Сейчас если мы живые сдадимся, у нас плохое состояние будет. Лучше умереть".

В единственном интервью он и остальные преступники раскаиваются в совершенном.

Каким образом заключенный совершил суицид, пока не сообщается.

Имангалиев был родом из Кобдинского района, до тюрьмы торговал мобильными телефонами. Следствием была полностью доказана вина всех 29 человек. Семеро, в том числе и Имангалиев, были признаны непосредственными участниками терактов и получили пожизненные сроки

Остальные – от двух до 22 лет. В результате терактов погибли четверо горожан и трое военнослужащих.

В прошлом году в той же аркалыкской тюрьме, предположительно от туберкулеза, умер другой участник июньского теракта – Айдос Жубанов.

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