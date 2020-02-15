Актюбинец требует наказать тех, кто ложно обвинил его в педофилии

После разбирательств его допросили как свидетеля. Начальник Департамента полиции области принес ему свои извинения. Но Нурлану этого мало – он требует от полицейских найти и наказать обвинивших его.

В изнасиловании 9-летней девочки Нурлана Шандина обвинили в декабре прошлого года. Причем кто-то просто разместил его фото в соцсетях, сообщает zakon.kz со ссылкой на Astana TV.

Девочку изнасиловали в квартире возле железнодорожного вокзала Актобе. Преступление взбудоражило город. То, что актюбинец не имеет никакого отношения к преступлению, подтвердили даже полицейские и прокуроры. Но в Сети появилось фото Нурлана, где его назвали педофилом, хотя полицейские к тому времени уже задержали ранее судимого 21-летнего преступника.

А без вины виноватого Нурлана Шандина и его семью до сих пор сторонятся.

- Мне пообещали найти виновных, сделать все возможное. Но после этого никаких новостей от полицейских не поступало. Я прошу, чтобы нашли людей, которые опубликовали мое фото и назвали педофилом. Из-за этого у меня в семье неприятности. Дочь третируют в школе, мать из-за переживаний слегла, я сам трижды попадал после этого в больницу, - рассказывает житель Актюбинской области Нурлан Шандин.

После разбирательств его допросили как свидетеля. Начальник Департамента полиции области принес ему свои извинения. Но Нурлану этого мало – он требует от полицейских найти и наказать людей, которые обвинили его в преступлении.

Полицейские сообщили, что расследованием дела занимаются антикоррупционщики.

- Департаментом Агентства РК по противодействию коррупции по Актюбинской области расследуется уголовное дело в отношении лиц, распространивших фотографии гражданина Шандина в качестве ориентировки по тяжкому преступлению, - говорит Ерболат Саркулов, руководитель пресс-службы ДП Актюбинской области.

По словам сотрудников областного Департамента Нацбюро, расследование по делу близится к завершению. В ближайшее время будет вынесено процессуальное решение. Сколько виновных привлекут к ответственности и по каким статьям, пока не уточняют.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!