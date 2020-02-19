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Двух казахстанцев из Уханя заберет украинский самолет

Есть украинский самолет, они будут забирать своих граждан и двух наших граждан они привезут.

Фото : unian.net19 февраля 2020, 10:48

Министр иностранных дел РК Мухтар Тлеубердли в кулуарах Мажилиса рассказал, что завтра из Уханя возвращаются еще двое казахстанцев, передает корреспондент zakon.kz.

Из Ухани сейчас два наших гражданина возвращаются завтра. Есть украинский самолет, они будут забирать своих граждан и двух наших граждан они привезут. Будет техническая посадка в Алматы, они высадят двух наших гражданина и полетят дальше в Киев, - сообщил Тлеуберди.

В то же время у него поинтересовались, будут ли эвакуировать семьи казахстанских дипломатов.

Семьи мы эвакуировали, остались только семьи, которые пожелали остаться со своими супругами. А дипломаты, все учреждения у нас работают в штатном режиме, - пояснил глава ведомства.

Оксана Скибан, Нур-Султан


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