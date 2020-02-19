В аэропорту Нур-Султана из-за непогоды задержали 31 рейс

16 рейсов задерживаются на прилет по причине позднего прибытия воздушного судна из других городов.

В Международном аэропорту Нурсултан Назарбаев задерживается 31 рейс, передает zakon.kz.

​По информации пресс-службы воздушной гавани, всему виной плохие метеоусловия.

16 рейсов задерживаются на прилет по причине позднего прибытия воздушного судна из других городов и плохими метеоусловиями в аэропорту назначения:

- 8 рейсов авиакомпании "Air Astana" (из них международные рейсы из городов Ташкент, Санкт-Петербург и Шарм-эль-Шейх);

- 2 рейса авиакомпании "SCAT" из г. Оскемен и Шымкент;

- 2 рейса авиакомпании "Qazaq Air" из г. Петропавл и Костанай;

- 3 рейса авиакомпании "Fly Arystan" из г. Шымкент, Алматы и Костанай;

- 1 рейс авиакомпании "Etihad Airways" из Абу-Даби.

В связи плохими метеоусловиями в аэропорту отправления и позднего прибытия воздушного судна из других городов на вылет имеются задержки 15 рейсов:

- 7 рейсов авиакомпании "Air Astana";

- 2 рейса авиакомпании "Qazaq Air" в г. Актобе и Костанай;

- 3 рейса авиакомпании "Fly Arystan" в г. Шымкент, Алматы и Костанай;

- 1 рейс авиакомпании "Turkish Airlines" в Стамбул;

- 1 рейс авиакомпании "Etihad Airways" в Абу-Даби;

- 1 рейс авиакомпании "FlyDubai" в Дубай.

Из-за сильных порывов ветра (от 15 м/сек и выше) не допускается обработка воздушных судов противообледенительной жидкостью в целях безопасности полетов. Международный аэропорт Нурсултан Назарбаев работает в штатном режиме, - отметили в пресс-службе Международного аэропорта Нурсултан Назарбаев.

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