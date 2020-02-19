Не стоит бросать трубку, если вы звоните в 102 - полицейские Алматы

На одного оператора 102 в день приходится 150 сообщений в течение суток.

На заседании Общественного совета Алматы начальник Центра оперативного управления Департамента полиции Алматы Андрей Квашнин рассказал, как на данный момент улучшилась работа службы 102, и почему не стоит бросать трубку, если вы звоните в полицию, передает zakon.kz.

Полицейские Алматы сообщили, что на одного оператора 102 в день приходится 150 сообщений в течение суток, пик звонков происходит на время с 15 до 21 максимум. В среднем один разговор с записью данных для отправки наряда полиции занимает до 2 минут.

Отбой звонка по инициативе самого абонента означает, что происходит его отклонение. Поэтому мы всем говорим, что даже если несколько секунд ожидаете, до 30 секунд, не надо бросать трубку и перезванивать, чтобы быстрее получить соединение с оператором 102. Если раньше у нас были случаи, когда минуту могли не отвечать и более операторы 102, то сейчас стратегический анализ приема звонков позволяет сократить время ожидания до 10-20 секунд, - сказал Квашнин.

Он отметил, что число замечаний по времени ответа снизилось практически до нуля, но есть проблема с мобильными телефонами производства Китая.

У китайских телефонов вшита система соединения с экстренными службами, иногда, вопросы когда стоят о несоединении с оператором 102, мы проверяли, идет соединение сначала с мобильным оператором, а потом уже переадресация на 102. Там зашит телефон 112, и нередко тех, кто с таких телефонов 102 набирает, их переадресовывают на 112. Мы этот вопрос поднимали, возможно, эти вопросы устранены, мы в последнее время таких сообщений не получали, - сказал Квашнин.

В ЦОУ установлена функция обработки поступления всего потока звонков с целью отслеживания и их учета в онлайн-режиме, оценке степени занятости действующих операторов и визуальная операция о количестве не отвеченных звонков.

В 2019 году изменен график работы операторов 102, увеличилось число рабочих мест в ЦОУ с 10 до 14, к имеющемуся штату добавлены 35 сотрудников . Их оклад 98 тыс.тенге, график работы- 12 часов, сутки отдых.

Также полицейским отменили возможность самим звонить на 102, чтобы их соединили с тем или иным оператором.

Альберт Ахметов

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