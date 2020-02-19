Путин ответил на вопрос о своей зарплате

Президент РФ приехал в Санкт-Петербург, чтобы возложить цветы к монументу Анатолия Собчака. После церемонии Владимир Путин подошел к петербуржцам и ответил на их вопросы.

Президент России Владимир Путин в беседе с жителями Санкт-Петербурга рассказал, что зарплата главы государства — не самая большая в стране, сообщает zakon.kz со ссылкой на РБК.

Путин приехал в Санкт-Петербург 19 февраля, чтобы возложить цветы к монументу первого мэра города Анатолия Собчака. После церемонии Владимир Путин подошел к петербуржцам и ответил на их вопросы.

Одна из женщин посетовала на свои доходы, спросив о том, как можно прожить на 10 800 рублей в месяц.

Думаю, что очень трудно, - сказал президент РФ.

А на ее вопрос, что его зарплата наверняка выше, отметил, что зарплата главы государства - не самая высокая в стране.

Женщина также пожаловалась на невозможность купить продукты на установленный государством прожиточный минимум и задалась вопросом, как быть матерям-одиночкам.

"Я понимаю. Поэтому мы сейчас целую программу поддержки семей с детьми проводим. Большая программа", - сказал Путин.

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