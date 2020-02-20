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Скончались два пассажира Diamond Princess

Пожилую пару сняли с борта лайнера после постановки диагноза и госпитализировали. Они также страдали и другими заболеваниями.

Фото : вестник Украины20 февраля 2020, 11:14

Два пассажира две недели простоявшего на карантине в японском порту круизного лайнера Diamond Princess скончались, заразившись новым коронавирусом. Умершие мужчина и женщина были гражданами Японии и находились в престарелом возрасте. Коронавирус у них диагностировали 11-12 февраля, перадет zakon.kz со ссылкой на NHK.

Как сообщается, пару сняли с борта лайнера после постановки диагноза и госпитализировали. Они также страдали и другими заболеваниями.

19 февраля с лайнера разрешили сойти 540 здоровым пассажирам, в том числе двоим россиянам. Всего на корабле из 3,7 тыс. человек заразился 621.

Ранее сообщалось, что на пришвартовавшемся в порту Йокогамы лайнере находятся двое женщин и двое детей из Казахстана. Они чувствуют себя хорошо. Если тесты не выявят у них заражение коронавирусом, они смогут вернуться в Казахстан в ближайшее время.


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