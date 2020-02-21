Экс-премьер Грузии вышел из тюрьмы и пообещал революцию

В его планах "свергнуть нынешнюю власть".

Бывший премьер-министр и экс-глава МВД Грузии Вано Мерабишвили вышел из тюрьмы, где он отбыл почти семилетнее наказание по ряду уголовных дел, в том числе в связи с превышением служебных полномочий, передает zakon.kz со ссылкой на "Коммерсант".

Мерабишвили считался самой влиятельной фигурой в окружении президента Михаила Саакашвили (2004–2013 годы).

Прямо у ворот тюрьмы он пообещал "свергнуть нынешнюю власть" для освобождения "других политзаключенных", а также обеспечения незыблемости прозападного курса страны. Судя по заявлениям самого господина Саакашвили, он не в восторге от возвращения господина Мерабишвили в большую политику, поскольку считает его "слишком одиозным".

У тюрьмы №9 города Тбилиси некогда всесильного Вано Мерабишвили встречала толпа журналистов, а также соратники по бывшей правящей партии Михаила Саакашвили "Единое национальное движение". Едва переступив через тюремный порог, господин Мерабишвили, всегда считавшийся радикалом даже в команде господина Саакашвили, выступил с громким заявлением о неминуемости свержения власти нынешней правящей партии "Грузинская мечта" миллиардера Бидзины Иванишвили.

Я гарантирую, что в нынешнем году нынешняя власть завершится и после ее свержения из этой тюрьмы выйдут и все другие политзаключенные,— заявил Вано Мерабишвили.

Экс-глава МВД тут же обратился к полицейским, пообещав им "достойную зарплату" после смены власти, а необходимость "избавления от нынешнего режима" объяснил желанием "вернуть Грузии веру, надежду и достоинство".

Вано Мерабишвили арестовали 21 мая 2013 года. Он был приговорен к двум годам и трем месяцам тюрьмы за рейдерский захват винного завода в регионе Кахети, к трем годам — за фальсификацию доказательств по делу о похищении и смерти высокопоставленными полицейскими молодого банкира Сандро Гиргвлиани, к четырем годам и шести месяцам — за жестокий разгон "пророссийского митинга" 26 мая 2011 года, в результате чего погибли четыре человека, к пяти годам — за подкуп избирателей во время парламентских выборов 2012 года, когда Вано Мерабишвили занимал пост премьер-министра, к шести годам и девяти месяцам — за организацию избиения военнослужащими части спецназначения МВД бизнесмена Валерия Гелашвили, оскорбившего в одном из газетных интервью жену президента Саакашвили Сандру Рулофс. Последний срок "поглотил" другие, и в конечном счете Вано Мерабишвили провел в тюрьме шесть лет и девять месяцев. Все это время он находился в одиночной камере.

В ближайшее время освободившегося экс-чиновник а могут вернуть в тюрьму. Прокуратура начала предварительное изучение его заявления о планах свержения власти. Кроме того, бывшему министру внутренних дел вменяют в вину жестокий разгон оппозиционного митинга 7 ноября 2007 года и погром в телекомпании "Имеди" покойного бизнесмена Бадри Патаркацишви

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