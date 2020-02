Исполнитель хита "Между мной и тобой" объявил себя трансгендерной женщиной

Мы придаем слишком много значения тому, как нас воспринимает мир - Скарлетт.

Российский певец Оскар (настоящее имя — Шамиль Малкандуев) объявил себя трансгендерной женщиной, сообщает zakon.kz со ссылкой на издание "Открытые".

В начале двухтысячных слушателей захватил певец из Нальчика Оскар. Его песни "Бег по острию ножа", "Между мной и тобой" и "Мажь вазелином" взрывали танцполы и эфиры музыкальных телеканалов.

Спустя 20 лет молчания артистка возвращается в музыку и во весь голос заявляет: "This Is Who I Am" и называет себя Скарлетт.

Трансгендерный человек выбирает определенное имя, придающее ей или ему силу. Я чувствую связь с этим именем. В 13 лет я прочитала книгу "Унесенные ветром", и Скарлетт О’Хара вдохновила меня быть сильнее и не сдаваться. В какой-то степени я ассоциировала себя с ней, - говорит Скарлетт.

По ее словам, она никогда не стеснялась своей женственности и не прятала ее.

Поэтому в школе было очень сложно ассимилироваться и найти друзей. Благодаря увлечению музыкой мне удалось создать свою вселенную и не позволять обыденности захватить меня. Когда я переехала в Москву, мне стало легче быть собой, ведь в большом городе легче затеряться. Помню, что до того, как ко мне пришла известность, я, "будучи мальчиком", одевалась в юбки и красила ногти черным лаком и в таком виде ездила в метро. Помню, из-за моего внешнего вида меня атаковали скинхеды. Но в моем мире нормально красить ногти, носить макияж и не важно, какого ты пола. У творческих людей есть некая свобода и в этом смысле. И вообще — это такие мелочи, наша внешность! Мы придаем слишком много значения тому, как нас воспринимает мир и что на нас надето. Что о нас подумают. Мы такие маленькие создания на фоне Вселенной и всей галактики. Когда смотришь на вещи через эту призму, все теряет важность, - считает она.

