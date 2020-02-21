Загадочное оповещение получили владельцы Samsung

Уведомления пришли почти на все актуальные модели смартфонов.

Обладатели смартфонов Samsung сообщили о том, что на их гаджеты пришли странные уведомления от системного приложения. В компании-производителей прокомментировали этот случай, передает zakon.kz со ссылкой на Lenta.ru.

Уведомление пришло на смартфоны от системного приложения Find My Mobile, предназначенного для определения локации девайса. Уведомление содержало один символ: "1". Естественно, многие испугались, решив, что их телефоны взломали.

Уведомления пришли почти на все известные модели смартфонов Samsung - раскладушки Galaxy Z Flip, флагманы Galaxy S20, Galaxy S10+, Galaxy Note 9, складной аппарат Galaxy Fold.

Компания Samsung отреагировала на заявления клиентов. Там объяснили, что уведомления "1" были отправлены случайно во время тестирования сервиса Find My Mobile. В компании отметили, что оповещения получило ограниченное число пользователей и принесла извинения за доставленное беспокойство.

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