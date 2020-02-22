Казахстанец завоевал золотую медаль на турнире по стендовой стрельбе
Добавим, что в финал среди женщин вышла Асем Орынбай.
Фото : Olympic.kz22 февраля 2020, 17:39
На международном турнире по стендовой стрельбе Qatar Open в Дохе Эдуард Ещенко взял "золото", сообщает zakon.kz со ссылкой на Olympic.kz.
В соревнованиях среди юниоров он стал первым в ските. Вторым завершил выступление британец Арран Экклстоун. На третьем месте Томас Вайтекунас из Литвы.
Добавим, что в финал среди женщин вышла Асем Орынбай.
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