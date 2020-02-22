Казахстанец завоевал золотую медаль на турнире по стендовой стрельбе

Добавим, что в финал среди женщин вышла Асем Орынбай.

На международном турнире по стендовой стрельбе Qatar Open в Дохе Эдуард Ещенко взял "золото", сообщает zakon.kz со ссылкой на Olympic.kz.

В соревнованиях среди юниоров он стал первым в ските. Вторым завершил выступление британец Арран Экклстоун. На третьем месте Томас Вайтекунас из Литвы.

Добавим, что в финал среди женщин вышла Асем Орынбай.

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