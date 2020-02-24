Минздрав: Не доверяйте информации в WhatsApp о заболевших коронавирусом

Оперативный штаб работает 24/7.

Не нужно доверять пересылаемой на сегодняшний день в мессенджере WhatsApp информации о заболевших коронавирусом, заявил на брифинге в службе центральных коммуникаций официальный представитель министерства здравоохранения Диас Ахметшарип, передает корреспондент zakon.kz.

Хотел бы добавить, что последнее время, буквально вчера по всем соцсетям, по мессенджерам по WhatsApp приходят разные голосовые сообщения, что якобы, в том или ином городе находятся какие-то больные люди, непосредственно зараженные коронавирусом, — сказал Ахметшарип.

Он напомнил, что в Казахстане работает оперативный штаб 24/7, вся оперативная информация попадает туда круглые сутки отрабатывается специалистами.

Мы держим связь со всеми фордами, районными центрами. Везде у нас есть оперативные штабы в регионах. По постановлению нашего санитарного врача все, те люди, которые пересекли границу с 6 по 20 февраля, мы их кладем на карантин в стационар. Это не говорит о том, что это больные люди. Это просто усиление профилактических мер. Я прошу вас, если будут какие-то вопросы возникать напрямую звонить в пресс-службу Министерства здравоохранения, — объяснил официальный представитель ведомства.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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