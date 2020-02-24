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В Иране 50 человек погибли от коронавируса

В стране 900 человек проходят проверку с подозрением на болезнь.

Фото : Pixabay24 февраля 2020, 18:30

К 13 февралю количестве смертей от коронавируса в Иране составило 50 человек, сообщает zakon.kz со ссылкой на Associated Press.

Об этом сообщил 24 февраля депутат нижней палаты Ирана Ахмад Амрабади Фарахани. По его словам, эти 50 смертей зафиксированы в городе Кума.

Первое официальное сообщение о смерти от короновируса в Куме появилось только 19 февраля. Фарахани утверждает, что не видел конкретных действий по борьбе с коронавирусом в стране.

Заместитель главы министерства Здравоохранения Ирана Ирадж Харирчи отвергает заявления Фарахани, утверждая что в стране от коронавируса погибли 12 чедлвек, аколичество подтвержденных случаев заражения увеличилось до 61, еще 900 человек с подозрением на болезнь проходят проверку.


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