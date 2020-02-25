В ВКО сменился аким Урджарского района

Им стал Нуржан Токсеитов.

В Восточном Казахстане сменился еще один аким после волнений в Зайсане, передает zakon.kz.

Сегодня, 25 февраля, аким ВКО Даниал Ахметов назначил нового главу Урджарского района. Им стал Нуржан Токсеитов.

Сегодня на должность акима Урджарского района моим распоряжением назначен Нуржан Токсеитов. У него богатый опыт на госслужбе. Успешно руководил Бескарагайским и Алтайским районами. В целом у района высокий социально-экономический потенциал. В ближайшие пять лет будут реализованы конкретные программы. Новому акиму поручил усилить работу в развитии аграрного сектора, - написал Ахметов у себя в Facebook.

Предыдущий глава этого района Серик Зайнулдин накануне стал акимом Зайсана. Это произошло после как жители Зайсанского района вышли на улицы, чтобы выразить возмущение слухами о решении властей обследовать больных коронавирусом в местной больнице. Глава области призвал не верить недостоверной информации. На встрече с Ахметовым местные пожаловались на главу района.

Нуржан Токсеитов родился в 1960 году в Восточно-Казахстанской области. Окончил Семипалатинский зоотехническо-ветеринарный институт, Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной ветеринарии имени Я.Р. Коваленко в Москве. В разные годы работал начальником Восточно-Казахстанского областного территориального управления государственного контроля за животным и растительным миром, заместителем акима Зыряновского района, акимом Бескарагайского и Зыряновского районов.

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