Кулибаев встретился с казахстанскими боксерами

Тяжеловесы Камшибек Кункабаев и Василий Левит рассказали о своих сборах в США и о том, что они переняли из тренировок с профессионалами.

Президент Национального олимпийского комитета РК Тимур Кулибаев встретился с национальными сборными, женской и мужской, в Нур-Султане, где спортсмены проходят финальные сборы перед отъездом на квалификационный олимпийский турнир, передает zakon.kz.

Главные тренеры команд, Галымбек Кенжебаев и Ерик Алгабек сообщили, что спортсмены набрали хорошую соревновательную форму и готовы к боям за олимпийские путевки. Тяжеловесы Камшибек Кункабаев и Василий Левит рассказали о своих сборах в США и о том, что они переняли из тренировок с профессионалами.

Атлеты поблагодарили президента НОК за прекрасные условия тренировок и медицинское сопровождение: во Всемирной академии бокса и на столичной тренировочной базе команда теперь может пользоваться услугами и самым современным оборудованием медицинского центра Prosport. Командам предоставили все необходимое, чтобы они могли бороться и побеждать и они обещали оправдать доверие.

Тимур Кулибаев отметил, что боксеры – одна из главных олимпийских надежд Казахстана.

Вы – одна из сильнейших сборных в мире. У нас есть огромные традиции и очень большой хороший резерв. Убежден, что вы все завоюете олимпийские лицензии. Девушки впервые будут выступать в пяти весовых категориях. На вас будет смотреть вся страна, все будем за вас болеть. Желаю вам успехов!, - сказал глава НОК РК

Квалификационный турнир для стран Азии и Океании "Дорога в Токио" стартует в иорданском Аммане 3 марта. Команда, 8 боксеров-мужчин и 5 женщин, вылетит из Нур-Султана 28 февраля, чтобы успеть пройти небольшой период акклиматизации.

В Аммане разыграют 63 именных олимпийских лицензии. Главный тренер мужской сборной Галымбек Кенжебаев рассчитывает минимум на шесть из восьми возможных лицензий, главный тренер женской команды, Ерик Алгабек – минимум на три. В мае 2020 года у казахстанских боксеров будет еще один шанс завоевать путевки на мировом турнире в Париже.

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