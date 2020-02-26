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В школах СКО отменили занятия в школах

Из-за погодных условий.

Фото : Pixabay26 февраля 2020, 20:17

В школах СКО отменили занятия, сообщает zakon.kz.

От занятия 27 февраля освобождены учащиеся с 1 по 11 классы первой и второй смены. Это связано с ухудшением погодных условий в регионе - гололед, сильный ветер, осадки.

Прогноз погоды на 27 февраля.


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