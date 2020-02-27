Академия бизнеса EY представила международные квалификации для представителей госсектора

С 2016 года более 190 государственных служащих Казахстана получили сертификаты.

19 февраля 2020 года в столице Казахстана прошла презентация международных квалификаций CIPFA Public Auditor и Diploma IPSAS для представителей государственного сектора, передает zakon.kz.

На мероприятии были презентованы наиболее популярные квалификации Института CIPFA:

· Диплом по Международным стандартам финансовой отчетности для государственного сектора (Diploma IPSAS), подтверждающий всестороннее понимание стандартов МСФО и дающий руководство по их применению в государственном секторе.

· Сертификат по Аудиту финансовой отчетности предприятий государственного сектора (CIPFA Public Auditor), подтверждающий технические знания в аудите и понимание того, как следует рассматривать определенные события и операции организаций государственного сектора.

Многолетний опыт сотрудничества Академии бизнеса EY на правах эксклюзивного провайдера CIPFA в Казахстане уже сегодня позволяет говорить о достигнутых результатах в государственном секторе.

С 2016 года более 190 государственных служащих Казахстана получили сертификаты и подтвердили высокий интерес и стремление к повышению квалификации до мировых стандартов.

Академия бизнеса EY совместно с Институтом CIPFA ведут постоянную работу по совершенствованию методологии программ подготовки к экзаменам, обновлению учебных материалов и использованию новых практик для максимальной адаптации материала под реалии Казахстана.

Результатом работы инструкторов Академии бизнеса EY и усердия студентов стал уровень сдачи экзаменов – более 90% успешных попыток.

Академия бизнеса EY ставит перед собой новые задачи по развитию специалистов государственного сектора в 2020 году – расширение круга заинтересованных организаций и увеличение потока студентов из числа государственных служащих как на территории Казахстана, так и в странах СНГ.

Информация о компании EY

На рынке профессионального обучения в СНГ Академия находится более 25 лет и является международным лидером в области аудита, налогообложения, сопровождения сделок и консультирования.

Знания и качество услуг Академии бизнеса помогают укреплять доверие общественности к рынкам капитала и экономике в разных странах мира.

Кроме того, Академия взаимодействует c компаниями из стран СНГ, помогая им в достижении бизнес-целей. Немаловажно, что в 19 офисах фирмы (в Москве, Владивостоке, Екатеринбурге, Казани, Краснодаре, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Санкт-Петербурге, Тольятти, Алматы, Атырау, Нур-Султане, Баку, Бишкеке, Ереване, Киеве, Минске, Ташкенте, Тбилиси) работают 5500 специалистов.

Название EY относится к глобальной организации и может относиться к одной или нескольким компаниям, входящим в состав Ernst & Young Global Limited, каждая из которых является отдельным юридическим лицом. Ernst & Young Global Limited − юридическое лицо, созданное в соответствии с законодательством Великобритании, − является компанией, ограниченной гарантиями ее участников, и не оказывает услуг клиентам. Более подробная информация представлена на нашем сайте: ey.com.

Академия бизнеса EY является победителем в нескольких номинациях:

- Премии Trainings’2014 в номинации "Корпоративный Университет";

- Премии Trainings’2015 в номинации "Компания года";

- Премии Trainings’2017 в номинации "Территория включенности";

- Премии Trainings’2018 в номинации "Продукт года".

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